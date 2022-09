Ghita Kittane, fondatrice de Neyleen Fine Jewellery, est l’invitée de notre émission “Club Entreprises” pour nous parler de son concept et de sa passion pour les beaux bijoux dont elle a fait son métier.

Neyleen Fine Jewellery, espace dédié à la joaillerie fine dans le Triangle d’Or à Casablanca, regroupe des créateurs triés sur le volet qui proposent une sélection de bijoux en or, pierres précieuses ou semi-précieuses. Parmi ces modèles d’exception, des classiques revisités, élégantes et intemporelles, des pièces tendance pour fashionitas ou encore des bijoux vintage modernisés qui se transmettent de génération en génération.

Après plus de 20 ans passés dans le monde des services et du conseil, en tant qu’experte en communication et en ressources humaines, Ghita Kittane décide de prendre des cours à l’Ecole Van Cleef de Paris. Elle a développé depuis sa plus tendre enfance, une sensibilité particulière pour le monde de la joaillerie. Cette passionnée de bijoux franchit le pas en 2019, et ouvre sa boutique à Casablanca. Le concept ? mettre en valeur des créations originales et proposer à ses clients des marques internationales qui ne sont pas connues au Maroc. Le succès est immédiat et la clientèle en redemande, séduite par des créations qui s’adressent aussi bien aux femmes et aux hommes qu’aux enfants.

Forte de son succès, la marque Neyleen Fine Jewellery ambitionne aujourd’hui de s’implanter dans d’autres villes du royaume et souhaite accélérer sa digitalisation pour rayonner encore davantage.