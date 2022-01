La neige a fait son apparition dans plusieurs villes du royaume cette semaine, et phénomène rare, des villes du sud comme Zagora et Kelâat M’Gouna ont été recouvertes aussi d’un manteau blanc.

Les chutes de neige étaient attendues dans plusieurs villes du royaume. Dans les provinces d’Azilal, Al Haouz, Tinghir, Ouarzazate et Taroudant elles ont atteint 20 à 40 cm et 10 à 20 cm dans les provinces de Chichaoua, Errachidia et Figuig.