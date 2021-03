La vidéo a fait le tour de la toile. Elle révèle le grand subterfuge d’une mendiante à Aourir, non loin d’Agadir. On y voit, la femme ayant fini sa journée de «travail» regagner sa voiture 4×4. L’escroc a été retrouvée et arrêtée par les éléments de la police locale.