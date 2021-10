Après Borj El khaifa à Dubai, Morocco Now, la nouvelle marque économique du Maroc s’affiche à New York! La bande annonce de ce nouveau positionnement en matière d’attrait des investissements étrangers et d’export a été diffusée, hier jeudi, sur les écrans de la célèbre artère new yorkaise, Time Square.

Le lancement de la marque était l’un des moments forts de l’Expo Universelle Dubai 2020. A travers cette nouvelle signature économique, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et Exportations (AMDIE) mise sur le branding, pour mettre en avant les atouts du royaume en tant que destination de choix pour investir.