Le talentueux pianiste maroco-hongrois, Marouan Benabdallah, a interprété l’hymne national marocain lors des célébrations officielles de la journée nationale du Royaume du Maroc à l’Exposition universelle Dubaï 2020.

Magnifique interprétation de notre Hymne National à l'Expo 2020 Dubaï par le talentueux pianiste marocain Marouan Benabdallah lors de la cérémonie officielle organisée, hier, à l'occasion des célébrations de la Journée Nationale du Royaume du Maroc. MAGISTRAL !!!

Les célébrations ont débuté dimanche matin en présence d’une délégation marocaine présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et composée notamment du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et de la ministre de l’Economie et des Finances, commissaire du pavillon marocain à l’Expo 2020 Dubaï, Nadia Fettah Alaoui.

La Journée nationale du Royaume du Maroc, à laquelle participent aussi d’éminentes personnalités, constitue l’occasion de mettre en avant les atouts et les attractivités du Maroc, sa culture ancrée dans l’histoire, ainsi que ses nombreuses réalisations accomplies dans les domaines économique, social et scientifique.