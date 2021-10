L’ancien ministre de l’Industrie et du commerce, Moulay Hafid Elalamy, n’a pas pu contenir son émotion lors de la passation des pouvoirs au siège du ministère qu’il a occupé depuis 2013.

Rappelons que la cérémonie de passation des pouvoirs entre Moulay Hafid Elalamy et les nouveaux ministres en charge de l’Industrie et du Commerce, de l’Inclusion économique, de la transition énergétique, du digital et la Réforme administrative s’est déroulée, vendredi à Rabat.

Le roi Mohammed VI a nommé, jeudi, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Ghita Mezzour, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la réforme administrative.