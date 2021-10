Un poisson-lune de 2,90 mètres de long et de 3,20 mètres de large, pesant plus d’une tonne a été péché dans les eaux marocaines, non loin de l’enclave de Sebta. Les images suivantes ont fait le tour du monde.

La capture a eu lieu le lundi 4 octobre, après qu’un plongeur ait donné l’alerte aux groupes de biologistes marins de l’Université de Séville. L’équipe a pu vérifier qu’il s’agissait d’un poisson-lune, une espèce «très vulnérable» et dont la population est en diminution.

Le poids de ce monstre marin n’a pas précisément été calculé, étant donné que la balance n’allait que jusqu’à une tonne, indique le quotidien espagnol El Pais. Le poisson a immédiatement été relâché, indique la même source, notant que la consommation et vente de poisson-lune et interdite en Europe.