Vidéo. Guerre des rappeurs: 7liwa répond à Don Bigg

Et de deux. Le rappeur 7liwa a lui aussi choisi de répondre au clash de Don Bigg par un clip concocté en moins de 24 heures. Dans ce clip "57 kg", où il nargue clairement l'interprète de "Mgharba tal mout", le jeune rappeur ne mâche pas ses mots.

La vengeance est un plat qui se mange froid pour 7liwa. Le rappeur n'y est pas allé par quatre chemins pour remettre Don Bigg à sa place. D'abord, il donne à son morceau le titre "57 KG" en référence au titre 170 KG de Don Bigg, comme pour se moquer du poids de ce dernier. Puis, il le traite d' "avare", sous-entendant que le rappeur n'aurait pas bien rémunéré les jeunes qui ont travaillé avec lui sur l'album "Byad ou k7ale mixtape" sorti en 2013. Ce même album qui aurait valu aux jeunes rappeurs le surnom de "Wlidate l'bigg" auquel Don Bigg fait référence dans 175 KG.

7liwa va même plus loin en reprochant à Don Bigg de faire du rap "grâce à l'argent de l'état", profitant de ce fait pour lui rappeler que la nouvelle génération ne "compte que sur elle-même" et se bat pour réussir. Plusieurs fois dans "57 kg", 7liwa pointe du doigt un "Big mac", qu'il croque comme pour démontrer un rapport de force entre lui et le rappeur. Les clashs s'annoncent donc de plus en plus violents, au grand bonheur de la toile qui ne quitte pas des yeux les échanges entre les rappeurs.

Pour rappel, Don Bigg avait publié un morceau intitulé "170 kg" dans lequel il clashait les rappeurs 7liwa, Dizzy Dros, Komy, Mr Crazy, Toto, Ily et Lbenj… Taoufik Hazeb serait en effet très en colère contre les rappeurs de la nouvelle génération qui, selon lui, "ne font pas honneur au rap" et "le clashent dans plusieurs interviews".