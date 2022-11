En pleine couverture des travaux du Sommet arabe d’Alger, une présentatrice de la chaîne algérienne AL24 News était en train de se coiffer en direct pendant presque cinq longues minutes.

Elle a visiblement paniqué en plein direct. Croyant qu’elle n’était pas on air, elle a pris son aise. Au début de la vidéo, on l’entend dire: «Je t’entends. Dis-lui de me faire un retour ». «Un retour, un retour s’il vous plait!», demande-t-elle au réalisateur avant de lâcher «C’est mauvais, ça!». Elle passe ensuite presque cinq minutes à arranger et réarranger sa coiffure. On voit également des techniciens passer devant elle, l’un d’entre eux réajustant ses micros.

Cette chaîne, connue pour attaquer le Maroc tous azimuts, a diffusé il y a quelques jours sur son site électronique une carte du monde arabe avec le royaume sans son Sahara avant de faire l’objet d’une protestation de la délégation marocaine participant à la réunion préparatoire du Sommet arabe d’Alger.

Lire aussi: Vidéo. Sommet arabe: la poignée de main entre Nasser Bourita et Abdelmadjid Tebboune

La Ligue arabe a démenti tout lien avec la chaîne, qui se présentait comme une partenaire médiatique du Sommet. L’instance panarabiste a publié une mise au point pour rappeler que les frontières entre les Etats ne figurent pas sur la carte officielle du Monde arabe en consolidation du principe de l’unité arabe.