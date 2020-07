Vidéo. Botola: le coup d’envoi des matchs donné par des médecins et infirmiers

À en croire les vidéos massivement partagées sur les réseaux sociaux, le coup d’envoi des matchs de la Botola sera donné par les médecins et infirmiers, en hommage à leurs efforts fournis pour lutter contre l’épidémie du Covid-19. Une image symbolique pour la compétition marquée elle aussi par l’infection de plusieurs des joueurs.

Every game in the Moroccan championship will be marked with a symbolic kick-off by club doctors – as a tribute to all the brave health workers in the country who risk their life in an effort to save someone else’s. #Botola pic.twitter.com/fmc7MIDzj1

— Maghrib Foot Clips (@mf_vid) July 27, 2020