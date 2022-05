La bêtise n’a pas de limite. L’élimination des Fennecs anime encore les débats, mais certains rivalisent d’imagination. Le dernier scénario loufoque est présenté par le journaliste Aref Macharka…

Sur les ondes de la radio France Maghreb 2, le journaliste algérien Aref Macharka a présenté une nouvelle théorie sur l’élimination de l’Équipe nationale algérienne, le 29 mars dernier lors du match décisif Algérie-Cameroun en barrage retour du mondial 2022.

En plus de l’humoriste d’origine marocaine Jamel Debbouze et «son ami» Sameul Eto’o, le journaliste accuse sans vergogne le «lobby juif».

«Jamel Debbouze est impliqué indirectement», explique Macharka affirmant que c’est l’entourage de l’humoriste franco-marocain qui a ramassé l’argent pour le pot-de-vin, «ici à Paris». «Eto’o est l’ami intime de Jamel (…) Eto’o aussi était à Rabat et Casablanca avant de venir en Algérie et même l’arbitre (Bakary Gassama) était à Rabat», poursuit-il.

Sur une radio 🇫🇷 réputée proche du régime algérien, un journaliste algérien accuse:

Jamel Debbouze, Eto’o, le président Camerounais Paul Biya et les juifs d’avoir truqué le match Algérie-Cameroun 🤦 pic.twitter.com/qxzSNZ4MTL — Atlas (@reaIAtIas) May 4, 2022

«Il y a eu pot-de-vin de la part de Samuel Eto’o», selon Macharka pour qui Eto’o n’était pas présent, mais c’est son entourage qui s’est chargé de «l’échange qui a eu lieu à Paris avec le cousin de Gassama».

Plus loin encore, l’animateur demande si le «tort de l’Algérie c’est d’avoir gagné la coupe arabe et d’avoir levé les drapeaux palestiniens». Et à Macharka d’enchaîner: «j’ai dit à (Riyad) Mahrez directement que vous allez payer très cher d’avoir levé les drapeaux palestiniens. Les cousins on les respecte, quand je dis cousins, ça veut dire des Juifs (…) mais le lobby il est très puissant».