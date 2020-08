Photo du jour. Coronavirus: 60 casques bleus marocains rapatriés de RDC

Bloqués après la fermeture des frontières marocaines, en raison de la propagation du Covid-19, 60 casques bleus marocains de la Mission de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) pourront enfin regagner le Maroc.

#PhotoDuJour 60 casques bleus marocains de la #MONUSCO🇺🇳 ont quitté #Bunia, en #Ituri, pour Goma, dans le #NordKivu (#RDC🇨🇩), ce 5 août 2020, pour être rapatriés au #Maroc🇲🇦, après 6 mois supplémentaires passés en Ituri à la suite de la suspension de vols pour cause de #Covid19. pic.twitter.com/4xcX9DFQ4i — MONUSCO (@MONUSCO) August 5, 2020

Les casques bleus ont quitté la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri, pour se rendre plus à l’est dans la province du Nord-Kivu, ce 5 août 2020 afin d’être rapatriés au Maroc, après six mois supplémentaires passés en Ituri après la suspension de vols pour cause de coronavirus, écrit la MONUSCO.