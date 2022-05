Noussair Mazraoui est au Maroc pour son premier entrainement avec les Lions de l’Atlas au complexe Mohammed VI de Football à Salé. L’arrière droit au Bayern sera présent lors du match amical opposant le Maroc aux États-Unis, dans le cadre des préparatifs des deux pays à la prochaine Coupe du Monde au Qatar.

L’international marocain, Noussair Mazraoui a refoulé, vendredi 27 mai, la pelouse du complexe Mohammed VI après une longue absence.

What a great feeling to see our #AtlasLions back on track !#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco pic.twitter.com/KX5NE77P3E

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 27, 2022