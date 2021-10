Les clichés dévoilés par le tabloïd Daily Mail réunissent pour la première fois les neuf bébés nés au Maroc. Leur état de santé s’est nettement amélioré. La grande famille pourra donc bientôt rentrer au Mali.

Les nonuplés se portent bien. Ils «deviennent de plus en plus forts et ils pourraient bientôt être autorisés à quitter la clinique» casablancaise, a déclaré Halima Cissé, la maman, au quotidien anglais.

La maman a également révélé les noms de quatre garçons ; Mohammed (en hommage au roi Mohammed VI), Bah, El Hadji et Oumar, ainsi que les cinq filles ; Hawa, Adama, Fatouma et Kadidia.

Nés par césarienne le 4 mai dans la clinique Ain Borja à Casablanca, ces bébés pesaient entre 500 et 1100 grammes. Au moment de l’accouchement, «l’équipe médicale pensait que la jeune malienne (26 ans) était enceinte de septuplés annoncés par les résultats d’échographies mais elle a finalement accouché de neuf bébés».