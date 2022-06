L’ambassade des Etats-Unis au Maroc a partagé quelques photos de son bâtiment à Rabat, illuminé aux couleurs de la « Gay pride » (fierté gay, en anglais), à l’occasion du « mois des fiertés » LGBTQ, célébré cette année du 1er au 20 juin. « Soyez fiers de vous, peu importe qui vous êtes », écrit l’ambassade des Etats-Unis au Maroc.

Have pride in yourself no matter who you are. pic.twitter.com/8uiw2PDVA2

Fifty three years ago, a movement was born at the Stonewall Inn.

Today, we celebrate the generations of LGBTQI+ people who have fought to make the possibilities of our nation real for every American. It is with pride that we continue what they started.

— President Biden (@POTUS) June 29, 2022