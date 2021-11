C’est devenu une tradition. Chaque année, Google se met aux couleurs du Maroc et célèbre avec le peuple marocain, en ce 18 novembre 2021, le 65e anniversaire de l’Indépendance du Maroc.

Sur sa page d’accueil, le géant américain rend hommage au Royaume avec un « doodle » représentant le drapeau marocain flottant au-dessus d’un rectangle vert qui porte le nom du moteur de recherche.

Lire aussi. Casablanca: juifs et musulmans célèbrent ensemble la fête de la Roch Hachana

Cette date phare dans l’édification du Maroc commémore le discours du roi Mohammed V, annonçant la fin du protectorat et la libération de la Patrie.

« Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer la fin du régime de tutelle et du protectorat et l’avènement de la liberté et de l’indépendance », déclara le regretté Souverain le 18 novembre 1955 à son retour d’exil, en compagnie de la famille royale. « Nous sommes passés de la bataille du petit Jihad à celle du grand Jihad », déclarait alors le Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef.

Chaque année, Google fête l’indépendance du Maroc. Le moteur de recherche a aussi souvent célébré d’autres fêtes nationales et rendu hommage à plusieurs personnalités marocaines.