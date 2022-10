Invité de ce numéro de Paroles d’Experts, Abdellatif Tarhine, DG de Alexsys Solutions. Au menu de cette émission : l’état actuel du Cloud au Maroc et les freins à son développement.

Abdellatif Tarhine (vingt ans d’expérience dans le métier dont douze passés aux Etats-Unis), est à la tête d’Alexsys Solutions, entreprise marocaine qui emploie une quarantaine de personnes et spécialisée dans la digitalisation, la data et l’intelligence artificielle et surtout la sécurité.

Pourquoi faire appel au cloud ? Comment y accéder ? Quels avantages ? Beaucoup de questions que tout le monde se pose, mais avant d’ouvrir le débat, une définition du cloud s’impose. « C’est une infrastructure où l’on va trouver de la puissance de calcul, des ressources informatiques, plusieurs types de stockage… gérés par des serveurs à distance partout dans le monde, le tout accessible aux utilisateurs par une connexion internet sécurisée », précise Abdellatif Tarhine.

Trois types de cloud existent : le public, le privé, l’hybride et le multi-cloud. A l’intérieur de chacun, on retrouve trois types de services cloud :

Le premier, l’IAAS, repose sur la location de serveurs dans lesquels le client va gérer selon ses besoins et ses ressources, la puissance, le stockage, la sécurité, les logiciels de base … . Vous l’aurez compris, cet ancien modèle est dépassé depuis belle lurette, supplanté par le PAAS, le plus recommandé. Dans ce deuxième cas, on raisonne en termes de services, le fournisseur du cloud répond alors aux différentes demandes et met à disposition puissance, sécurité et outils cloud native, etc.

Le dernier, le SAAS, est une formule tout compris (Infrastructure et Application), le client ayant juste à paramétrer ses processus fonctionnels.

Un autre point soulevé au cours de l’émission : la sécurité. Un sujet d’autant plus d’actualité que les attaques informatiques se sont multipliées ces dernières années, surtout en Europe.

Il faut confier ce volet sécurité à des spécialistes, souligne Abdellatif Tarhine, si l’on veut se focaliser sur notre métier de base et bien servir nos clients et bien évidemment travailler en toute tranquillité.

Souveraineté des données

Autre sujet sensible, la souveraineté des données. Après un état des lieux, Tahrine précise que le problème est bien géré au Maroc avec une loi qui oblige d’héberger toutes les données sensibles sur le territoire national. La solution : mettre en place une architecture Hybride qui permet de déployer la partie front office de vos applications et systèmes en toute sécurité et à un niveau de performance et de disponibilité très élevé dans un cloud Public, et toutes les données sensibles dans un cloud Privé au niveau de son Datacenter.

On ne peut parler du cloud sans évoquer les géants comme Microsoft Azure, Amazon et Google. Pour y voir plus clair, Alexsys Solutions accompagne les administrations publiques et les entreprises, pour les conseiller, les accompagner et leur permettre d’accélérer leur développement digital toute en assurant la sécurité de leurs données et environnement de travail.

