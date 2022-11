Thème de l’émission aujourd’hui : le BIM, le Building Information Modeling, une méthode de travail collaboratif de plus en plus utilisée par les architectes et les professionnels de la construction. Pour nous éclairer, Rajaa Benhmad, architecte de la société Builders & Partners Maroc.

Le BIM (Building Information Modeling) est une méthode de travail collaboratif qui intègre toute la chaîne de valeur de la construction d’un projet, de sa conception à sa démolition en fin de vie. Voilà pour la définition officielle, mais concrètement, que signifie ce terme très répandu chez les professionnels du bâtiment ?

Le BIM est une méthode de travail basée sur le déploiement d’une maquette numérique, qui est la base de données d’un bâtiment et qui évolue tout au long de son cycle de vie, de la conception, à l’exploitation en passant par la réalisation. Chaque élément de la maquette contient les informations qui le définissent (dimensions, matériau, fournisseur, caractéristiques techniques, …)

Tous les intervenants du projet apportent leur contribution à la maquette simultanément en temps réel pour aboutir à un modèle numérique complet, et sans discordance entre les corps de métier.

Optimiser les coûts et les délais

Le BIM permet de maîtriser la complexité des projets et d’optimiser les chantiers de grande taille, de garantir la qualité, d’optimiser les coûts et les délais : c’est le seul moyen pour garantir la meilleure qualité sans casser et refaire les choses plusieurs fois.

Concernant son coût, le BIM doit être perçu comme un investissement et non comme une dépense ponctuelle.

Quand un intervenant décide de passer au BIM, il doit investir dans le matériel et la formation, cela entraine un surcoût moyen entre 10 à 20 % des frais d’études, qui est déjà largement compensé par le gain en délai et en coût des travaux.

Dès que la plupart des intervenants sont bien habitués au BIM, le surcout se réduit à un BIM Manager, soit moins de 5 % du coût des études.

Installée au Maroc depuis 2017, la société Builders & Partners Maroc a ouvert courant 2021 son bureau de développement BIM à Casablanca.

Builders & Partners Maroc est une filiale du Groupe français Vertical Sea, groupe d’ingénierie, de conseil et de management qui intervient dans les secteurs de l’immobilier, de la construction, de l’environnement, de l’énergie, de la géotechnique et du numérique.

Au Maroc, Builders & Partners a coordonné la synthèse en BIM pour le siège de Crédit du Maroc, pour une usine à Tanger, le cinéma Pathé Californie à Casablanca…

Builders & Partners a aussi établi les guidelines de la chaine d’hôtels ONOMO en BIM, ainsi que toute la conception de l’Hôtel ONOMO Douala, au Cameroun.

L’agence de développement BIM à Casablanca intervient directement sur de nombreux projets en France, complexes sportifs, immeuble bureaux, campus…. Les références de Builders & Partners en BIM en France depuis 2013 dépassent la centaine.

Assurer la maintenance et l’entretien du bien

Dernier point important développé dans cette émission : le BIM d’exploitation. Une fois le projet livré, la maquette continue à vivre et à être utilisée pour la maintenance ou les travaux de rénovation futurs.

Ces données seront lues par des logiciels de maintenance ce qui permet à l’exploitant et aux gestionnaires du patrimoine d’assurer la maintenance et l’entretien de leur bien, durant tout leur cycle de vie : fréquence d’entretien, estimation de la durée de vie des équipements, programmer les travaux de rénovation…

Le passage au BIM est inévitable, le Maroc s’inscrit dans cette tendance, et de plus en plus de maitres d’ouvrage privés l’exigent pour assurer la qualité de leurs projets.

Les donneurs d’ordre du secteur public prennent aussi conscience de l’intérêt du BIM, on voit aujourd’hui des concours pour des projets à développer en BIM.