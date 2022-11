Invités de ce numéro de “Paroles d’Experts”, Tom Van Acker, DG de Unifiedpost, multinationale belge spécialisée dans le développement de solutions digitales, et Amine Baakili, président de l’ordre des experts comptables, pour débattre de la digitalisation qui gagne aussi la profession des experts comptables.

La digitalisation s’est imposée à de nombreux métiers depuis que la Direction Générale des Impôts a mis en place des mesures pour faciliter la télédéclaration des documents comptables. Un processus que l’on verra s’accélérer par la suite avec la période covid.

Un phénomène inévitable et des inquiétudes inquiétudes pour certains professionnels comme les comptables. La question posée en début d’émission repose le problème dans sa globalité: comment la digitalisation va permettre aux entreprises d’accentuer la transparence et la bonne gouvernance dont a besoin le Maroc.

Tom Van Acker, DG d’Unifiedpost, multinationale belge présente dans 32 pays et spécialisée dans la dématérialisation à travers une plateforme connectée à plus de 1,5 million d’entreprises à travers le monde, est formel sur le sujet. «La numérisation est une révolution pour les entreprises, quelle que soit leur taille, et les administrations, souligne Tom Van Acker. La vraie valeur réside dans la data et les données, des informations plus accessibles pour les comptables et qui va faciliter leur travail. C’est cette transition qu’on propose pour les accompagner», souligne-t-il.

Disparition de la tenue comptable

Amine Baakili, président de l’ordre des experts comptables, abonde dans ce sens, soulignant que l’ordre des experts comptables est conscient des enjeux qui touchent la profession comme la disparition à terme de la tenue comptable qui représente 60% de leur activité aujourd’hui.

Quid de l’environnement des entreprises alors, à commencer par les administrations ? Aujourd’hui, ce saut numérique touche toutes les grandes administrations rappelle le président de l’ordre des experts comptables : la DGI bien sûr, mais aussi l’OMPIC, la conservation foncière, les Douanes, l’Office des Changes, la CNSS…

Le plus ? Cette tendance qui va instaurer un meilleur climat de confiance entre les administrations et les entreprises avec un point de non-retour.

Pour améliorer ces flux et ces échanges, Unifiedpost propose une plateforme de transmission et de gestion des documents afin de faciliter les échanges de pièces comptables entre l’entreprise et l’expert-comptable. Ce dernier a désormais l’opportunité aujourd’hui de s’améliorer et d’offrir un service aux entreprises à forte valeur ajoutée.

Digitaliser les échanges avec son comptable

Un partenariat a d’ailleurs été signé entre l’Ordre des Experts comptables et Unifiedpost pour mettre en place Banqup, une plateforme collaborative qui facilite le processus d’administration financière de l’entreprise et qui permet de digitaliser les échanges avec son comptable.

Cette solution maintient le rôle du comptable en tant que garant des flux documentaires et s’engage à sécuriser toutes les données de l’entreprise, le tout en s’intégrant facilement aux différents logiciels comptables. Ce saut digital va permettre un gain de temps et une meilleure rentabilité pour le métier conclut Amine Baakili.

De son côté, Tom Van Acker rappelle qu’en Europe, ce genre de plateforme a permis de réduire le GAP (manques à gagner fiscaux), car tout devient plus formalisé, plus strict et mieux gouverné à l’arrivée. Et l’intelligence artificielle permettra de créer à l’avenir de nouveaux business… A suivre donc.