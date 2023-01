Invités de cette émission consacrée aux économies d’énergie dans les habitations, Sabry Ziadi Directeur Général de MEKSA et Jamal El Karkouri, architecte-ingénieur, lauréat de nombreux prix au Maroc et à l’international.

L’envolée des prix de l’énergie a relancé le débat sur les économies d’énergie au Maroc et ailleurs. Si le pays mise beaucoup sur l’énergie verte pour réduire sa consommation d’énergies fossiles, il reste beaucoup à faire pour expliquer au citoyen lambda comment économiser cette énergie au sein de son habitation.

Il est un fait bien connu au Maroc, l’hiver est souvent vécu comme une épreuve que l’on soit dans un appartement ou une maison, faute de chauffage suffisant ou d’isolation thermique efficace. La cause ? Souvent un problème de conception au départ selon Jamal El Karkouri qui explique que l’on oublie souvent l’orientation du soleil quand on construit, ou de prévoir des surfaces vitrées suffisantes pour faire rentrer la lumière et la chaleur.

Mais pour éviter cette déperdition d’énergie dans la maison, l’idéal est de s’équiper de fenêtres et de portes isolantes, explique Sabry Ziadi DG de MEKSA, entreprise marocaine spécialisée dans la conception et fabrication de fenêtres performantes en termes d’isolation thermique acoustique mais également en terme de sécurité.

« Nos produits sont réalisés à partir de PVC, un matériau très résistant et qui présente l’avantage d’offrir d’excellentes performances en matière d’isolation thermique et acoustique », explique l’entrepreneur qui déplore que l’on oublie trop souvent la notion de confort dans les projets de construction.

Normes d’isolation

Si en Europe, des normes d’isolation pour les constructions sont une obligation, au Maroc le phénomène reste souvent un argument de vente chez quelques promoteurs sans réalité sur le terrain explique Jamal El Karkouri.

Pour bien isoler une maison, il faut considérer l’isolation des parois opaques (les murs) et les parois transparentes (les fenêtres). Faire le choix d’isoler un seul type de paroi et pas l’autre est contre-productif, explique le DG de MEKSA.

En ce qui concerne les parois transparentes plusieurs options peuvent être retenues. Soit des fenêtres en aluminium et dans quel cas il faudra opter pour des gammes aluminium avec rupture de pont thermique, ou s’orienter vers des systèmes en PVC dont le matériau est intrinsèquement isolant. Résultat : moins de déperdition et une chaleur qui se maintient à l’intérieur de la maison.

Il est important que le consommateur marocain s’éloigne des gammes froides c’est-à-dire des gammes sans rupture de pont thermique qui sont des véritable passoire thermique et qui malheureusement inonde encore le marché marocain et qui sont en grande partie la cause de l’inconfort vécu dans les habitations.

Née du savoir-faire allemand, MEKSA est devenue aujourd’hui le leader marocain de la conception de systèmes des fenêtres PVC.

La société maîtrise toute sa chaîne de production du compoundage de la matière PVC à l’extrusion des gammes de profilés de fenêtres.

Design et performances

Si la performance prime dans les produits MEKSA, le design est également valorisé. MEKSA s’est d’ailleurs associé au numéro un mondial de l’activité, le groupe allemand VEKA . Ce partenariat stratégique permet à MEKSA d’étoffer sa gamme de produits. “On arrive aujourd’hui à offrir toutes les couleurs possibles, mais surtout avec des finitions assez bluffantes : givrées ou satinées”, assure Sabry Ziadi.

La qualité des matériaux est homologuée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment en France (CSTB), la géométrie et la conformité sont vérifiées en permanence, tant par le laboratoire de contrôle que par le personnel de production assurant ainsi une constance dans la qualité et la conformité des produits aux normes en vigueur au Maroc et en Europe.

MEKSA a intégré toutes les compétences pour les mettre au service exclusif de ses clients, ce qui lui a permis d’obtenir la certification internationale ISO 9001, mais aussi le prestigieux Prix National de la Qualité.