Dans cette émission, Nicolas Belleteste, Directeur Général de Ansamble Maroc, leader de la restauration collective et sa responsable du département QHSE et certification, Imane Bouaamri.

Près de 220.000 repas servis chaque jour sur 180 sites différents, c’est le challenge relevé au quotidien par Ansamble, société leader dans la restauration collective.

Pour ce faire, 1.600 personnes sont mobilisées pour servir des repas dans des écoles, des prisons, des entreprises…

Lancée en 2009, la société Ansamble Maroc connait une forte croissance er prévoit 700 millions de dirhams de chiffre d’affaires en 2023.

Traçabilité des denrées alimentaires

Qui dit restauration collective, dit aussi sécurité alimentaire. L’hygiène est au centre des préoccupations de toute la chaîne de production, comme l’explique Imane Bouaamri : choix du fournisseur, traçabilité des denrées alimentaires, conditions des livraisons, transformation des produits, contrôles des températures… Tout est vérifié via des laboratoires accrédités pour respecter les normes d’hygiène. Pour cela, la formation et la sensibilisation du personnel est primordiale afin de maîtriser ces process. Des audits et des inspections techniques sont d’ailleurs régulièrement menés. Ansamble est d’ailleurs certifiée ISO 22000 et HACCP pour la maîtrise de son système de sécurité alimentaire.

Autre point soulevé durant l’émission : la période covid qui a sérieusement impacté l’entreprise. Nicolas Belleteste revient sur cet épisode en précisant que sur les 1400 employés de l’époque, 1100 se sont retrouvés à l’arrêt. Seuls les personnels travaillant dans les prisons ont pu continuer leur activité en étant confinés eux aussi sur place. Malgré cela, l’entreprise a assuré durant cette période les salaires de son personnel à hauteur de 80 % grâce au soutien de la Fondation, créée il y a 5 ans. Aucun licenciement n’a été fait se réjouit le DG et quand la distribution des repas a repris, les clients ont retrouvé les mêmes équipes avec qui elles collaboraient.

Labellisée Vigeo 26000

A noter également que la société Ansamble est labellisée Vigeo 26000, une belle reconnaissance pour sa responsabilité sociale. L’entreprise assure par le biais de sa Fondation une politique sociale avancée pour ses salariés et mène des actions pour soutenir des populations défavorisées.

Dernier point abordé durant l’émission : le gaspillage, un sujet pris au sérieux par Ansamble qui prévoit des actions en 2023 à travers des outils de mesure pour quantifier ce gâchis et sensibiliser les consommateurs sur la question.