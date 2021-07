Le Maroc a reçu un peu plus de 300.000 doses du vaccin Janssen de Johnson and Johnson et a procédé à l’élargissement de la campagne de vaccination à la tranche d’âge de 25-29 ans. Ce lundi 26 juillet, c’était la ruée dans les centres de vaccination qui disposaient de ce vaccin comme le centre de la plage d’Ain Diab.