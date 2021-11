Quatrième volet de notre émission “Paroles d’Experts”, le pass vaccinal qui est entré en vigueur le 21 octobre, mais qui ne fait toujours pas l’unanimité.

Officiellement, ce pass vaccinal est exigé dans les transports, les administrations, les commerces, les établissements touristiques et hôteliers, les restaurants, les cafés, les espaces clos, les salles de sport et les hamams du Maroc. Mais sur le terrain, sa mise en application est difficile à mettre en œuvre et les vérifications restent très aléatoires, voire inexistantes.

Cette mesure continue à faire des vagues et ce dimanche, des centaines de personnes ont manifesté dans les grandes villes du royaume leur opposition au pass vaccinal anti-Covid. Un débat qui a passionné également nos experts.