La CNSS, cette grande dame qui travaille pour le bien commun des Marocains, est passée sous la loupe par nos experts. Et pour bien décortiquer ce mastodonte, deux émissions lui sont consacrées. Premier volet: comment fonctionne l’extension de la couverture santé pour les travailleurs non-salariés, qui sont les personnes concernées, quelles sont les règles et modalités, quel coût à l’arrivée… Un beau concept et un grand défi pour les Marocains, qui ne peut fonctionner sans esprit de solidarité. Pour nous en parler, Reda Benamar, directeur des études, de la communication et du développement à la CNSS.