On parle culture ce soir dans “Paroles d’Experts”, un secteur lourdement impacté par la crise sanitaire et qui reste encore le parent le pauvre des politiques comme en témoigne la maigre part allouée dans le PLF 2022. Au menu: l’impact du covid, le manque de structures, la création marocaine, la formation des artistes, le financement des créations, mais aussi les projets à venir… Pour en parler: Nabil Khalidi, musicien et metteur en scène de spectacles vivants, Taoufik Izeddiou, chorégraphe-danseur et Jamel Abdenasser, manager de produits culturels.