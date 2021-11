Renforcer la présence des femmes dans le quotidien passe t-il forcément par une “féminisation” de la langue et de l’écriture du français? Faut-il changer la règle grammaticale qui veut que le masculin l’emporte lorsqu’il y a des hommes et des femmes dans un groupe pour mettre le féminin à égalité avec le masculin. Un débat qui mérite d’être posé vue la façon dont il passionne et divise nos experts.