le français est-il en passe d’être relégué par l’anglais au Maroc ? La langue de Shakespeare est en tout cas devenue très tendance – de nombreux étudiants ne jurent que par elle-, et sur les réseaux sociaux, l’intérêt pour elle est très visible. Se pose donc la question du devenir du français, une langue qui fait partie de notre histoire et de notre patrimoine et qui déclenche les passions comme en témoigne ce débat entre nos experts. Rejet du français ou volonté d’imposer l’anglais ? Mode passagère ? Influence des séries et des télés étrangères ? Eléments de réponse dans cette vidéo.