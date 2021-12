Dans ce best of, on évoquera les problèmes liés à la copropriété, un sujet qui concerne beaucoup de Marocains, la culture dont le budget reste malheureusement symbolique et enfin la vaccination des 11-17 ans qui avait soulevé de nombreuses réserves aussi bin du côté des parents que des professionnels de santé.

Pour “Paroles d’Experts”, c’est aussi la trêve des confiseurs. Votre émission profite de cette période de fêtes pour faire une pause et revenir début janvier avec encore plus d’idées et de débats à vous proposer. Bonnes fêtes et rendez-vous le 3 janvier 2022.