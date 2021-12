Un aperçu des meilleurs moments de “Paroles d’Experts” depuis son lancement avec ce troisième Best of. Au programme, des extraits concernant les frais de scolarité et leurs dérives, la langue anglaise qui connait un succès grandissant notamment auprès des jeunes et ce, au détriment du français. Enfin, le système de santé qui malgré des progrès certains, ne répond toujours pas aux attentes des Marocains et décourage bien des vocations.