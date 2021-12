Deuxième volet de notre best of de “Paroles d’Experts” qui reprendra son rythme habituel à partir de la semaine prochaine, voici un aperçu des meilleurs moments de l’émission depuis son lancement. Dans cet extrait, il est question de télétravail, du retour en politique du zaim Benkirane et de la CNSS qui ambitionne de généraliser la couverture santé à tous les Marocains.