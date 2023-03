Vidéos. Ligue 1: des sifflets pour Messi avant PSG-Rennes

Quelques sifflets sont descendus des travées du Parc des Princes à l’annonce du nom de Lionel Messi pour la composition des équipes, dimanche avant Paris SG-Rennes en Ligue 1.

La bordée n’avait rien à voir avec les huées contre lui et Neymar en particulier il y a un an après l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid (1-0/1-3), mais une minorité de spectateurs a sifflé la star argentine.

🚨 Les 𝗦𝗜𝗙𝗙𝗟𝗘𝗧𝗦 du 𝗣𝗮𝗿𝗰 𝗱𝗲𝘀 𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗲𝘀 à l’annonce de 𝗟𝗲𝗼 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶 !

Ovation claire pour 𝗠𝗯𝗮𝗽𝗽é 👏 Que pensez-vous des sifflets du Parc ? #PSGSRFC #PSG #Mbappe #Messi𓃵 pic.twitter.com/NCiFf5OAYd — 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗥𝘂𝗶𝘇 (@alexandreruiz) March 19, 2023

En fin de contrat en juin, le meneur de jeu argentin et ses conseiller sont actuellement en négociations avec le PSG pour une éventuelle prolongation.

Mbappe qui gâche les caviar de Messi 🤷‍♂️ pic.twitter.com/nDhxI20Rsz — 🇲🇦🇪🇸 (@VeniVidiVinii) March 19, 2023

Le champion du monde s’est retrouvé dans une polémique vendredi soir, partie du fait qu’il n’a pas terminé l’entraînement, mardi au Camp des Loges.

Selon la radio RMC, confirmant une rumeur partie sur les réseaux sociaux, il aurait été mécontent d’un exercice proposé par le staff. Le PSG a fermement démenti, ainsi que Jorge Messi, le père du joueur, qui a parlé de « fake news » sur son compte Instagram.

Interrogé avant la polémique sur l’hypothèse que Messi puisse être sifflé par le Parc, dix jours après le nouvel échec européen, l’entraîneur Christophe Galtier avait répondu: « Mais non ! Ils n’ont aucune raison de siffler nos joueurs, ils ont donné le maximum dans cette compétition. On n’a pas été éliminé à cause d’un tel ou d’un tel mais parce que le Bayern Munich est arrivé plus en forme que nous sur cette double confrontation (0-1/0-2) ».

Lionel Messi, faut-il le rappeler, a été récompensé fin février du titre de meilleur joueur Fifa de l’année lors de la cérémonie « The Best » 2022.

Sacré champion du monde avec l’Argentine, Lionel Messi a remporté le prix du meilleur joueur lors de la remise des Trophées « Fifa Best », lundi à Paris. Le septuple Ballon d’Or reçoit ainsi cette distinction pour la 3e fois après 2009 et 2019 et succédant à l’attaquant polonais Robert Lewandowski, victorieux en 2020 et 2021.

🏆 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 🏆

#TheBest FIFA Men’s Player Award 2022 goes to Lionel Messi! 🇦🇷 pic.twitter.com/HXEugVH1t9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Cette année, la superstar du PSG (35 ans) a enfin conquis avec son pays le titre suprême qui manquait à son illustre palmarès et il était donc le mieux placé pour obtenir les faveurs du jury, composé des sélectionneurs, des capitaines des équipes nationales et de journalistes, un panel complété par un vote du public sur internet.