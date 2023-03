Vidéos. Les quintuplés de la C1: après Messi et Luiz Adriano, Haaland

Avant la pause, Haaland a réussi un coup du chapeau, soit trois buts d’affilée, en marquant sur penalty (22e), de la tête (24e) puis en repoussant un ballon flirtant avec la ligne de but (45e+2).

Après le 4-0 signé Ilkay Gündogan (49e), le géant blond a marqué ses quatrième (53e) puis cinquième (57e) buts de la soirée, avant de laisser sa place peu après l’heure de jeu à Julian Alvarez, sous une immense ovation de l’Etihad Stadium.

L’attaquant arrivé cet été de Dortmund cumule déjà 39 buts sous le maillot de Manchester City, un record pour le club anglais sur une saison.

Haaland égale Messi et Luiz Adriano

L’international norvégien marche dans les traces de l’Argentin Lionel Messi et du Brésilien Luiz Adriano, auteurs d’une prouesse similaire respectivement avec Barcelone en 2012 contre le Bayer Leverkusen et avec le Shakhtar Donetsk en 2014 contre BATE Borisov.

Après sa démonstration, Haaland a reçu les louanges de son entraîneur Pep Guardiola. Sur la performance de Haaland: «Que dire? Le problème c’est que dès qu’il ne marque pas deux ou trois buts dans un match, il est critiqué. »

«C’est un immense compétiteur», dit Guardiola

En conférence de presse, Pep Guardiola, ancien entraîneur d’un exceptionnel Lionel Messi face au Bayer Leverkusen, semble trouver la performance qui lui fera oublier celle de son ancien prodige. Devant les journalistes, il n’en revenait pas de la prestation exceptionnelle d’Erling. «C’est un immense compétiteur, il a marqué cinq buts et ce n’est pas une chose aisée», a-t-il admis avant de remettre en avant le groupe et son style de jeu: «Aujourd’hui il a marqué 5 buts en 30 ou 35 touches de balles, c’est ce qu’on veut».

Guardiola a même profité de l’occasion pour envoyer une pique au joueur. «C’est dur de marquer quand on ne touche pas assez de ballons et parfois ça a été de sa faute parce qu’il ne bouge pas assez, mais parfois c’était la nôtre, comme lors de la seconde période à Leipzig».

«Et parfois on n’y arrive pas parce que l’adversaire est là. Le problème n’a jamais été de marquer des buts ici (à City), mais de ne pas en encaisser parce que souvent on en a donné. Là, les défenseurs ont été tellement solides et stables, c’est ce dont on a besoin dans cette compétition», a-t-il abondé.

Haaland répond à Guardiola

Vivement critiqué sur le remplacement de Haaland qui pouvait devenir le premier joueur à marquer 6 buts dans un match de Ligue des Champions, Guardiola a essayé de minimiser l’impact de sa décision.

«Incroyable. S’il avait joué 90 minutes, il en aurait marqué… Je ne sais pas, c’est un gars incroyable, avec beaucoup de puissance. C’est un gagnant».

Pour autant, il a sorti Haaland à l’heure de jeu, alors qu’il aurait pu entrer seul dans l’histoire en signant un sextuplé.

Face à l’insitance des journalistes. Il a ajouté: «S’il y arrive à 22 ans sa vie sera ennuyeuse».

«Maintenant il peut le faire à l’avenir. Non j’ai fait le changement parce que le match était fini », a inisté l’entraîneur connu par son entêtement.

Le Norvégien n’a pas manqué de réagir à ce propos, faisant une forte confidence forte sur son échange avec Pep lors de sa sortie. « J’ai dit à Pep Guardiola quand je suis sorti : « j’aurai adoré marquer un double triplé ». Mais qu’est ce que je pouvais faire ? J’aime vraiment cette compétition, j’aime la Ligue des Champions. », a-t-il déclaré à la presse.