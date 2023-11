Le Premier ministre britannique Rishi Sunak rassemble jeudi représentants politiques de haut niveau et patrons de la tech à Bletchley Park pour le deuxième jour du premier sommet mondial sur les risques de l’intelligence artificielle (IA).

Dès le début de la rencontre, les principales puissances mondiales comme la Chine, les Etats-Unis et l’UE « se sont entendues sur une responsabilité partagée » face aux risques de l’IA, signant la déclaration « historique » de Bletchley, s’est-il félicité mercredi.

Le Royaume-Uni, qui a pu sembler parfois plus isolé sur la scène internationale depuis le Brexit, veut « montrer la voie » sur le sujet et prendre la tête d’une coopération mondiale sur les dangers posés par cette technologie.

The prime minister seems very enthusiastic as he arrives at Bletchley Park for more discussions about the future of Artificial Intelligence.

The AI Safety Summit enters its second day, as Rishi Sunak can be heard heralding day one as a success 🔗 https://t.co/uysEfy4Xsp pic.twitter.com/UWhPkJtE0o

— Sky News (@SkyNews) November 2, 2023