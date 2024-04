Pas moins de 50 drones d’attaque iraniens ont été lancés vers Israël, ce samedi 13 avril, ont relayé plusieurs sources médiatiques pendant que l’armée israélienne a déclaré qu’elle préparée pour répondre aux menaces iraniennes.

Les responsables israéliens ont confirmé le début de l’attaque iranienne en lançant des dizaines de marches vers Israël, a annoncé ce samedi soir l’Autorité israélienne de radiodiffusion.

Le porte-parole de Tsahal a affirmé que « l’Iran a lancé des drones depuis son territoire en direction d’Israël », a déclaré Daniel Hagari peu après 23H00 (20H00 GMT) souligant que « l’armée israélienne et l’armée de l’air israélienne sont préparées aux menaces iraniennes qui devraient arriver dans quelques heures ».

« L’Iran a récemment lancé des drones depuis son territoire vers Israël. L’armée israélienne est en état d’alerte et surveille en permanence la situation opérationnelle. Le réseau de défense aérienne de Tsahal est en état d’alerte élevé, aux côtés des avions de combat de l’IAF et des navires de la marine israélienne qui sont en mission de défense dans l’espace aérien et naval israélien. L’armée israélienne surveille toutes les cibles », a affirmé Tsahal sur X.

Iran launched UAVs from within its territory toward Israel a short while ago.

The IDF is on high alert and is constantly monitoring the operational situation. The IDF Aerial Defense Array is on high alert, along with IAF fighter jets and Israeli Navy vessels that are on a… pic.twitter.com/eEySouGVcN

— Israel Defense Forces (@IDF) April 13, 2024