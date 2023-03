Vidéo. Walid Regragui veut «créer la surprise» contre le Brésil

En conférence de presse d’avant-match, le sélectionner national Walid Regragui a assuré que le Maroc souhaite « créer la surprise » contre le Brésil, qu’il affronte ce samedi (22h00) en amical, au Grand stade de Tanger.

« Un match contre le Brésil n’est pas facile. Ils ont toujours eu de grands joueurs et aujourd’hui aussi, même si Neymar n’est pas là. Ils ont des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs », a d’emblée souligné Walid Regragui, vendredi soir, lors de la conférence de presse d’avant le match amical contre le Brésil .

« C’est une équipe qui remporté cinq fois la Coupe du monde et qui voudra montrer des choses. Elle a une grande envie de revenir à son niveau habituel », a poursuivi le sélectionneur national, venu accompagné du capitaine des Lions de l’Atlas Romain Saiss.

« Nous ferons inchallah un grand match en présence de notre public, pour montrer que ce qu’on a fait pendant le Mondial n’était pas une surprise. Nous aussi, nous avons les qualités pour faire quelque chose demain », a-t-il estimé.

C’est la première fois depuis le Mondial 2022 que les hommes de Walid Regragui retrouvent leur public. « Nous savons que si nous souhaitons être à notre niveau et faire de grands résultats, surtout contre les grandes équipes, comme l’Espagne, le Portugal ou le Brésil demain, nous devons être solides », a fait savoir le technicien marocain.

Pour affronter le Brésil samedi, Walid Regragui a indiqué que le Maroc « ne changera pas » son « identité ». « Mais, ce qui est bien, c’est qu’on pourra prendre beaucoup de risques par rapport à la Coupe du monde, (…) même si l’objectif est de gagner », a-t-il assuré.

Walid Regragui confiant

« On va essayer de poser le plus de problèmes au Brésil, comme ce qu’on a fait contre l’Espagne, le Portugal et la France, avec peut-être, un plus, plus de risques dans la construction. C’est ce qui nous attend dans le futur, mais il nous faudra du temps pour ça. Donc, demain, on gardera le même style », a poursuivi Walid Regragui.

Et d’ajouter : « On n’est pas favori. Le Brésil, c’est le pays du football. Même s’ils n’ont pas été à leur meilleur niveau pendant les dernières Coupe du monde, ça reste toujours la meilleure équipe du monde. On va venir avec humilité. Par contre, on va essayer de leur poser le plus de problèmes et de créer la surprise et pourquoi pas rentrer dans l’histoire du football marocain, puisque je ne pense pas que le Maroc ait déjà gagné contre le Brésil ».

Le Maroc espère, en effet, s’imposer pour la première fois face à la seleçao. La dernière confrontation entre les deux sélections remonte à la Coupe du monde 98, disputée en France. Le Maroc composé alors de joueurs comme Naybet, Chippo, Basser et Hadji, s’était incliné 3-0, à Nantes.

Lire aussi: Maroc-Brésil: les Lions de l’Atlas poursuivent leur entrainement

Un seconde rencontre amicale avait opposé le Maroc au Brésil le 9 octobre 1997, au stade Mangueirão, à Bélem. Le match s’était finalement soldé par la victoire des Brésiliens, grâce à deux réalisations de Denilson (80′ et 88′).

Le sélectionneur national a, par ailleurs, appelé les supporters marocains à « respecter l’hymne national brésilien ».

« Il faut qu’on leur montre que notre peuple respecte tout pays lorsqu’il vient chez nous et après on doit chanter le notre. Le public sera demain le 12e homme, comme d’habitude », a-t-il encore estimé.