« Je suis content. J’ai bien commencé le tournoi et j’espère pouvoir élever mon niveau », a commenté le Serbe de 36 ans, en français devant le public du court Philippe-Chatrier juste après avoir écarté l’Américain Aleksandar Kovacevic (114e mondial) 6-3, 6-2, 7-6 (7/1).

« J’ai bien joué les deux premiers sets, puis j’ai perdu un peu de concentration, mais lui a élevé son niveau de jeu. En Grand Chelem, l’adversaire ne te donne pas la victoire, il faut la mériter », a ajouté le N.3 mondial qui affrontera au deuxième tour le colosse hongrois Marton Fucsovics (83e).

Sur le court Central inondé de soleil mais balayé par le vent, Djokovic a mis quelques jeux à trouver ses marques.

A partir de 2-2 dans la première manche, il est cependant apparu nettement au-dessus de son adversaire: il a remporté neuf des onze jeux suivants pour mener 5-1 dans la deuxième manche et la boucler tranquillement.

Dans le troisième set, il s’est montré moins incisif, a concédé deux fois sa mise en jeu et a été poussé au tie break, dans lequel il a été intraitable face à l’Américain d’origine serbe -« nous nous parlons en serbe », avait d’ailleurs expliqué Djokovic avant le match- qui participait pour la première fois à 24 ans au tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem.

Novak Djokovic takes another step towards history with his first round win over Aleksandar Kovacevic 💪

Highlights incoming 👇@emirates #FlyBetter #RolandGarros pic.twitter.com/qoyBDvvioO

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2023