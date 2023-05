Vidéo. Rabat abrite la 22e édition du Trophée Hassan II de Tbourida

La Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres (FRMSE) organise, du 5 au 11 juin 2023, la 22ème édition du Trophée Hassan II de Tbourida, Championnat du Maroc des Arts Équestres Traditionnels, à Dar Es Salam à Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Selon un communiqué de la FRMSE, vingt-quatre troupes « Sorbas », dont dix-huit Sorbas Seniors (17ans et plus) et six Sorbas Juniors (de 12 à 16 ans), se sont qualifiées à ce prestigieux évènement suite aux concours régionaux et interrégionaux, organisés tout au long de l’année.

« Cette manifestation sportive réunira passionnés de cet art équestre et professionnels de la filière équine, autour de la Tbourida, composante majeure des pratiques liées au cheval et garante de la pérennité des rituels et savoir-faire artisanaux qui lui sont associés », indique la même source.

Et d’ajouter que la reconnaissance de la Tbourida sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO en 2021, conforte la dimension symbolique de cette pratique équestre séculaire, sous l’impulsion de la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres et la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC).

Cet événement constitue également l’occasion de conforter la Tbourida en tant que partie intégrante de l’identité culturelle du Maroc, de sa population et de ses territoires.

A rappeler que la 21è édition avait été remportée par la Sorba du Moqaddem Maher El Bachir de la région Casablanca-Settat.