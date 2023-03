Vidéo/Photos. Messi marque son 800e but contre le Panama (2-0)

L’Argentine a battu le Panama 2 à 0 (0-0), grâce notamment au 800e but de la carrière de Lionel Messi, jeudi en match amical à Buenos Aires pour la première sortie des champions du Monde depuis leur titre au Qatar et les retrouvailles incandescentes avec leur public.

Le jeune milieu d’Atlanta United (USA) Thiago Almada, qui n’avait joué que quelques minutes au Mondial, a libéré l’Albiceleste au Monumental, en une soirée de fête, que les Panaméens ont longtemps menacé de frustrer, malgré une pluie d’occasions argentines. Avant que l’inévitable Leo Messi ne clôture le bal sur coup-franc direct (89e).

Quatre heures avant le coup d’envoi de ce match, une foule d’une dizaine de milliers de supporters attendait d’entrer l’Estadio Monumental.

Les champions du monde argentins ont retrouvé leur public pour leur premier match de deux matchs amicaux, prétextes, après la parade avortée de décembre.

Des huées du Parc des Princes à l’adulation du Monumental: Leo Messi, sifflé par les supporters du PSG ce week-end après la défaite face à Rennes (0-2), a connu un choc thermique à Buenos Aires –qui sort juste d’une vague de chaleur historique–, avec la liesse et la gratitude de 83.000 hinchas de l’Albiceleste.

c’étaient les premiers pas de la « Scaloneta » sur un terrain argentin depuis son sacre mondial au Qatar le 18 décembre (3-3, 4 t.a.b à 2 contre la France), et depuis le retour délirant et démesuré deux jours plus tard à Buenos Aires.

L’engouement n’a pas faibli, ni l’envie de voir, d’approcher et de célébrer les « tri-campeones« , qui ont apporté à l’Argentine sa 3e étoile tant attendue, 36 ans après la dernière (1986, au Mexique).

Les 63.000 places mises en vente en ligne sont parties en deux heures (20.000 autres seront sur invitations), alors que près de deux millions de personnes ont tenté d’en acquérir, malgré le prix de 12.000 pesos (60 dollars au taux officiel) à 49.000 pesos (245 dollars), soit les trois-quarts d’un salaire mininum local.

Et l’AFA aurait eu besoin de deux stades rien que pour… les journalistes (131.000 demandes d’accréditation).

Messi continuerait en sélection « jusqu’à ce qu’il dise le contraire »

Lionel Scaloni, le sélectionneur qui vient d’être prolongé jusqu’en 2026, a souhaité pour ces premières retrouvailles avec leur public dans un stade, qui aura été chauffé auparavant par des concerts, que ses joueurs « puissent ressentir cette joie qu’ils ont donnée ».

Mais il a aussi averti qu' »on ne peut pas faire ce qui nous chante parce qu’on est champions du monde ». Et a lancé en filigrane un avertissement à son groupe: « un nouveau processus commence », et « personne n’aura d’avantage pour avoir été champion du monde ». « C’est le terrain qui parle » et « des jeunes percent dont on pense qu’ils pourront jouer à un très haut niveau », a-t-il souligné.

Lionel Scaloni a estimé mardi que son capitaine Lionel Messi, de retour au pays pour deux matches amicaux, continuerait en sélection « jusqu’à ce qu’il dise le contraire ».

« Messi continuera de venir jusqu’à ce qu’il dise le contraire. Je le vois heureux sur un terrain et au sein de la sélection », a déclaré Scaloni de son attaquant de 35 ans et 172 sélections, deux jours avant le match ontre le Panama.