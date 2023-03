Vidéo. «Paroles d’Experts» de Faïçal Tadlaoui: peut-on bâtir une administration digitale autour du citoyen?

Aujourd’hui, la digitalisation s’impose dans les entreprises mais aussi dans les administrations. Facteur de croissance, elle offre tout autant un important gain de temps au citoyen dans ses démarches quotidiennes. Où en est-on au Maroc du processus de digitalisation des administrations? Pour parler de ce sujet, Mourad El Mahjoubi, directeur général de Visiativ Africa est l’invité de Paroles d’Experts de Faïçal Tadlaoui.

Qui aurait dit il y a quelques années que payer ses impôts en ligne aurait été aussi facile? De plus en plus de démarches administratives peuvent être accomplies en ligne, ce qui facilite sensiblement la performance des entreprises et le quotidien du citoyen. Un enjeu que le Maroc a compris en lançant dans ce sens différents plans et stratégies, depuis une bonne dizaine d’années.

Dans son discours royal de 2016 à l’occasion de l’ouverture de la première session de la première année législative de la 10e législature, le roi Mohammed VI a donné la priorité à l’accélération de la digitalisation du service public et sa généralisation.

« L’administration électronique doit être généralisée selon une approche intégrée permettant aux différents départements et aux divers services un accès commun aux informations. De fait, l’utilisation des nouvelles technologies contribue à faciliter l’accès, dans les plus brefs délais, du citoyen aux prestations, sans qu’il soit nécessaire de se déplacer souvent à l’Administration et de s’y frotter, car c’est la cause principale de l’extension du phénomène de corruption et du trafic d’influence », déclarait-il.

Fort de ses 35 années d’expertise, Visiativ est un groupe international qui s’inscrit dans cette dynamique en accompagnant les entreprises et administrations dans leur transformation numérique. Présent dans 14 pays avec 1400 collaborateurs, sa filiale Afrique est installée au Maroc depuis 2011. Depuis cette date, le tissu marocain a acquis une certaine maturité numérique, fait remarquer Mourad El Mahjoubi, directeur général de Visiativ Africa.

«Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si on se digitalise ou pas mais comment, avec qui on le fait, et c’est surtout une question qui dépasse la technologie mais cible l’innovation», dit-il. En une dizaine d’années, «on est passé de l’informatisation à la digitalisation», explique-t-il, en soulevant toutefois un retard comparé aux autres pays.

«Au niveau de l’administration, la digitalisation y est partielle, surtout lorsqu’il s’agit des services rendus aux citoyens. En effet, selon une enquête du département chargé de la réforme de l’administration et de la fonction publique, moins du quart (23%) des services sont complètement dématérialisés. Cette lenteur de la transformation digitale marocaine fait perdre à chaque citoyen en moyenne 50 heures par an et 200 heures par an à chaque entreprise», lit-on dans un rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) de 2021.

Pour Mourad El Mahjoubi, un des freins réside dans la conduite du changement de l’administration locale, malgré une réelle volonté. Le DG de Visiativ mentionne également un certain choc générationnel, certains n’étant «pas disposés à utiliser certains outils digitaux alors que la nouvelle génération est ultra-connectée» mais aussi le manque d’infrastructures IT.

Enfin, la fuite des cerveaux marocains à l’étranger participe également à retarder la digitalisation du pays. Le DG de Visiativ Africa plaide pour un usage des compétences numériques locales. «Je ne suis pas de ceux qui pensent qu’il faut faire au Maroc ce qui marche à l’extérieur. Nous devons créer nos propres usages par rapport à notre maturité et nos besoins; la transformation digitale n’est pas la même au Maroc que dans les autres pays. Nous devons faire confiance à la nouvelle génération», développe le dirigeant qui se veut optimiste.

Contenu conçu et proposé par Conversium. La rédaction de H24Info n’a pas participé à la réalisation de cet article.