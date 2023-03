Vidéo. «Paroles d’Experts» de Faïçal Tadlaoui. Crise Maroc-France: comment en est-on arrivé là ?

Les relations franco-marocaines ne sont pas au beau fixe. Comment en est-on arrivé là? Pour répondre à cette question, Jawad Kerdoudi, président de l’IMRI et Rachid Achachi, géopolitologue, DG d’Arkhe Consulting sont les invités de « Paroles d’Experts » de Faïçal Tadlaoui.

«Je ne t’aime plus, moi non plus», pourrait-on définir les relations actuelles entre la France et le Maroc. Les tensions perdurent et ne semblent pas s’améliorer. Pour Jawad Kerdoudi, président de l’Institut Marocain des Relations Internationales (IMRI), les deux pays sont comparables à «un vieux couple qui se dispute et se réconcilie de temps en temps». Ce n’est pas la première fois que l’ambiance est morose.

On se souvient de l’affaire Hammouchi à Paris en 2014, plus récemment l’affaire Pegasus, l’annonce de réduction des visas par Darmanin, le vote au Parlement européen d’une résolution pour interdire l’accès à l’hémicycle aux représentants du Maroc, la visite reportée depuis octobre du président de la République… «Mais avec Macron, les problèmes sont plus importants», constate le spécialiste.

Le Maroc a toujours été plus proche de la droite que la gauche française, « pour des raisons anthropologiques très profondes, à savoir que la droite est encore porteuse d’une nostalgie monarchique, tandis que la gauche est toujours dans cette démarche hystérique de révolution permanente, ce qui est anachronique aujourd’hui », explique Rachid Achachi, géopolitologue, chroniqueur et DG d’Arkhe Consulting. «A chaque fois qu’il y a la gauche, c’est problématique.»

Les relations entre les deux pays «s’inscrivent ainsi dans cette acyclicité du jeu démocratique français avec une alternance gauche-droite». «Aujourd’hui, nous ne sommes confrontés ni à la droite traditionnelle, pragmatique, affairiste, avec laquelle on peut dialoguer, ni à la gauche hystérique. Nous avons le droit à un gloubi-boulga, une forme de nébuleuse idéologique (…)», poursuit l’expert qui qualifie le gouvernement actuel de «nouvelle oligarchie avec laquelle on ne sait pas encore comment traiter».

Lire aussi : Crise Maroc-France: Colonna refuse de répondre à une « source anonyme »

Cette succession d’événements contrariants entre la France et le Maroc n’a rien d’un «complot», analyse de son côté Jawad Kerdoudi qui mentionne également «le tropisme de Macron vis-à-vis de l’Algérie» comme cause de ce refroidissement. «Je pense que ça a beaucoup joué. Ma théorie, c’est que Macron se sent un peu coupable du colonialisme français en Algérie. Il veut rester dans l’Histoire comme l’homme qui a réconcilié la France avec l’Algérie. Il veut aussi avoir les mêmes relations avec le Maroc, et ça, ce n’est pas possible donc cela crée des situations très embarrassantes», développe le spécialiste.

Selon Rachid Achachi, le tropisme est davantage gazier qu’algérien, surtout depuis la hausse de prix depuis 2020 et le conflit russo-ukrainien. «L’Etat français doit établir des arbitrages à court terme par rapport à la possibilité d’accéder à des sources énergétiques alternatives à la Russie: l’Iran, l’Algérie ou le gaz naturel liquéfié en provenance de l’Amérique du Nord, ce qui a peut-être fait légèrement pencher la balance pour l’Algérie du côté de la diplomatie française», argumente-t-il.

Le géopolitologue souligne encore que «le tournant» dans la perception diplomatique du Maroc a été « la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara », notant une certaine «rupture». En effet, l’Espagne a elle aussi rompu avec son historique ambivalence sur le sujet du Sahara, en se positionnant en faveur du plan d’autonomie marocain. Idem pour l’Allemagne. Le Maroc attend de la France «une clarté réciproque».