La phase de crise de la pandémie « est passée, mais pas le Covid », a mis en garde vendredi Maria Van Kerkhove, en charge de la lutte contre le Covid-19 au sein de l’OMS, qui vient de lever son niveau d’alerte maximale.

« La pire chose qu’un pays puisse faire maintenant est d’utiliser cette nouvelle comme une raison de baisser sa garde, de démanteler les systèmes qu’il a construits ou d’envoyer le message à son peuple que le Covid-19 n’a rien d’inquiétant », a renchéri le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors du même point de presse.

« C’est avec beaucoup d’espoir que je déclare que le Covid-19 n’est plus une urgence sanitaire de portée internationale », a affirmé le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estimant que cette maladie avait fait « au moins 20 millions » de morts, presque trois fois plus que le précédent bilan officiel de son organisation.

Au 3 mai, le tableau de bord de l’OMS affichait un peu moins de sept millions de morts officiellement recensés.

Les experts consultés par le directeur général ont jugé qu' »il était temps de passer à une gestion à long terme de la pandémie de Covid-19″ malgré les incertitudes qui subsistent sur l’évolution du virus.

« It is therefore with great hope that I declare #COVID19 over as a global health emergency.

However, that does not mean COVID-19 is over as a global health threat.

Last week, COVID-19 claimed a life every three minutes – and that’s just the deaths we know about »-@DrTedros pic.twitter.com/n6zad8qSdx

