Le navire-école à voile de la Marine de guerre du Pérou B.A.P « Unión » a accosté, vendredi au port de Tanger ville, dans le cadre de son voyage de circumnavigation.

La circumnavigation de cet emblématique voilier péruvien revêt une importance particulière, car elle a lieu l’année du bicentenaire de l’indépendance du Pérou, et cette escale dans le port de Tanger coïncide avec le 60è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République du Pérou.

L’arrivée du navire péruvien à Tanger traduit également le souhait du Pérou de donner un nouvel élan à la relation bilatérale avec le Maroc et offre la possibilité au public marocain de mieux connaître l’histoire, la culture, la gastronomie et la diversité du Pérou, à travers des visites programmées les 27, 28 et 29 janvier.

Lors de son arrivée dans la baie de Tanger, le navire s’est paré des couleurs du drapeau péruvien et a salué son entrée avec des coups de canons symboliques, avant de s’amarrer au quai du port.

À l’accostage, la chorale de la Marine royale a entonné l’hymne national du Pérou, après que les membres d’équipage du navire ont chanté l’hymne national marocain.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Pérou au Maroc, Arturo Chipoco Càceda, a souligné que cette escale est une première pour le navire péruvien et constitue une occasion pour les membres de l’équipage péruvien de découvrir le Maroc et la ville de Tanger en particulier.

Le navire arbore également en son sein « la maison du Pérou », un musée qui représente la culture et l’histoire de ce pays, que les marocains pourront visiter, a-t-il enchainé, exprimant son souhait de voir les deux peuples partager et célébrer leurs cultures et leurs traditions.

De son côté, le capitaine de bord, José Luis Arce Corzo, a indiqué que le navire fait office d’ambassade itinérante visant le renforcement des relations diplomatiques, politiques et culturelles, ainsi que de présenter la culture péruvienne, son essence et ses spécificités aux peuples du monde, notamment aux visiteurs qui viendront découvrir l’histoire du pays.

Il a ajouté que ce voyage de plus de 220 jours les a conduit dans 15 ports différents dans les 5 continents et s’assigne pour objectif, outre le côté culturel, de former les futurs officiers de la marine de guerre péruvienne, mais également leur permettre de nouer de nouvelles amitiés et découvrir d’autres cultures.

Long de 115,5 m, le navire-école B.A.P Unión est doté de quatre mâts et atteint une vitesse à la voile de 5,5 nœuds et à moteur de 12 nœuds, caractéristiques qui font du navire-école à voile, le plus grand et rapide construit en Amérique latine et le deuxième plus grand du monde.

Le B.A.P Unión est le deuxième navire de la marine péruvienne à effectuer un tour du monde, le premier étant la frégate « Amazonas », qui l’avait fait en 1856. Cela fait 169 ans que le dernier navire péruvien a parcouru les mers du monde, c’est pourquoi le voyage du B.A.P Unión marque une étape historique pour la marine péruvienne.