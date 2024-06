L’aéroport international de Béni Mellal a repris ses activités, samedi soir, avec l’atterrissement d’un premier vol inaugural en provenance de Milan-Bergame, une reprise qui rompt avec un arrêt de longue durée en raison des répercussions de la crise du coronavirus.

Le vol inaugural de cette nouvelle liaison aérienne a atterri à Béni Mellal à 20h40 en provenance de l’aéroport international Milan Bergame avec à son bord 189 passagers, dont des membres de la communauté marocaine établie en Italie et d’autres touristes étrangers.

La reprise des vols au niveau de l’aéroport international de Béni Mellal, jusque-là sans activité, a été accueillie favorablement par les habitants de la région Béni Mellal-Khénifra ainsi que la forte population de MRE originaire de celle-ci.

La relance du trafic aérien au niveau de cet aéroport a été rendue possible grâce à l’important soutien de l’ONDA, du Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra et des autorités locales à la suite d’un accord avec la compagnie aérienne Ryanair qui reliera l’aéroport de Béni Mellal à Milan à raison de deux fois par semaine et à Gérone, trois fois par semaine.

Ces nouvelles dessertes opérées par la compagnie aérienne ambitionnent d’offrir aux voyageurs de la région de nouvelles opportunités de voyage, de renforcer les connexions aériennes au service du développement du tourisme local ainsi que de promouvoir un aéroport à la hauteur des ambitions des touristes marocains et étrangers et de la forte diaspora marocaine en Italie et partout en Europe.

Dans une déclaration à la MAP, le commandant de l’aéroport international de Béni Mellal, Said Nafide a souligné que l’accueil par l’aéroport de Béni Mellal du premier vol aller-retour de la compagnie low-cost Ryanair en provenance de Milan-Bergame intervient à la suite des efforts importants déployés par les différents acteurs régionaux afin répondre à la forte demande de trafic des MRE de la région et pour faire de la ville de Béni Mellal une destination touristique par excellence.

L’Office National des Aéroports a engagé d’importants efforts pour renouveler et entretenir les équipements de l’aéroport afin d’assurer le confort des voyageurs, a-t-il précisé, relevant que l’ONDA s’est donné pour priorité de se conformer aux normes internationales approuvées dans le domaine de l’aviation, dans le domaine de la sécurité aérienne, ainsi que de la sûreté aéroportuaire et la qualité des services.

D’une superficie aérogare de 1.500 m², l’aéroport international de Béni Mellal dispose d’un système de positionnement radioélectrique « VOR », d’un système de mesure de distance « DME » et de balisage nocturne de haute intensité. Ces équipements permettent le guidage des avions en route et le décollage et atterrissage nocturnes.

La position géographique de cet aéroport favorise l’exercice de certaines activités de sport aéronautique telles que le vol à voile, le parachutisme, en plus de l’aviation privée et les mouvements avions des aéro-clubs du Royaume. L’aéroport sera relié à Milan à raison de deux fois par semaine et à Gérone, trois fois par semaine, soit cinq vols par semaine.