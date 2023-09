L’humoriste marocain Gad Elmaleh s’est montré on ne peut plus fier de sa marocanité samedi sur le plateau de l’émission «C l’Hebdo» sur France 5, invitant les Français à «s’inspirer du Maroc plutôt que de donner des leçons sur comment on doit être solidaire» pendant ces temps difficiles, après le séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre.

Interpellé par la journaliste Aurélie Casse sur son ressenti par rapport au tremblement de terre d’Al Haouz, Gad Elmaleh a affirmé que «l’heure est à la mobilisation».

«Il y a l’émotion, mais il y a la mobilisation. Je me dis qu’est ce que je peux faire?», a-t-il dit, affirmant que sa «mission est de collecter des fonds et d’aider le Maroc» avant de répondre aux polémiques nées en France quant à la manière avec laquelle le Maroc doit gérer cette catastrophe naturelle.

À la question d’Aurélie Casse: «Je me demandais si c’était difficile pour vous de ne pas y (au Maroc, ndlr) être en ce moment ?», il a insisté pour recadrer le débat avant de répondre par la négative.

«Chacun fait comme il peut et comme il veut. C’est important de dire ça en France aujourd’hui où on croit qu’on peut donner des leçons à tout un pays», a-t-il martelé, laissant sidérés les journalistes et invités présent sur le plateau de «C l’Hebdo».

«Je crois que chacun sait faire, chacun a une histoire, une tradition… Je crois qu’il faut laisser aussi chacun gérer comme il le peut, comme il le souhaite, comme il le sent tant qu’on est concerné, tant qu’on est dans cette urgence. C’est le plus important», a poursuivi l’acteur et réalisateur marocain.

«Je me rendrais au Maroc quand je pourrais et quand ils auront besoin de moi. Là, ils ont besoin de moi pour que je me mobilise et envoyer des fonds. Il n’y a pas que moi d’ailleurs. Je suis dans la lumière, mais il y a des milliers de gens qui le font tous les jours au Maroc, qui sont des anonymes. Je les salut et je suis très fier en tout cas de l’élan de solidarité des Marocains».

-Vous soutenez cet appel aux dons?

«Oui. Je voudrais juste regarder les choses d’une manière un peu positive. Je pense qu’on devrait plus s’inspirer de la solidarité marocaine que recevoir des leçons sur comment vivre», a réitéré l’humoriste le plus suivi en France.

Interrompu par l’animatrice sur sa colère vis-à-vis de cette attitude hautaine des Français qui sont allés jusqu’à poser la question «Le Maroc peut-il s’en sortir sans la France ?» sur les plateaux télé, Gad Elmaleh est resté droit dans ses bottes.

«Je ne suis pas en colère, mais je crois que l’heure n’est pas au débat et j’entends beaucoup de commentaires sur comment le Maroc devrait se comporter, comment le gouvernement marocain… Comment Sa Majesté le Roi devrait… On n’est pas là-dedans. Et puis, c’est de l’orgueil, c’est de l’égo et ça n’a pas d’intérêt », a-t-il martelé.

Juste après, c’est Gad qui a donné une vraie leçon d’humanisme et de respect aux Français: «Moi on m’a appris –et c’est le Maroc qui me l’a appris, ce sont mes valeurs–, quand on aide, ce n’est pas pour se faire remercier, ce n’est pas pour être érigé en héros, quand on aide c’est pour tendre la main».

«On va expliquer les raisons de ce que vous n’appelez pas une colère, mais quand même vous regrettez que des leçons étaient données au Maroc…», répond la journaliste

L’interrompant, Gad affirme qu’il ne regrette rien, mais qu’il recadre les choses.

Et de poursuivre : «J’invite les gens à se mobiliser et donner et s’éloigner de ces polémiques fondées sur de l’ego et de l’orgueil. La diplomatie ce n’est pas mon boulot, ma mission en tant que marocain, en tant qu’artiste et en tant qu’humain encore une fois c’est d’aider le Maroc à se reconstruire, il souffre, il est en détresse…».

Interpellé par la directrice de la rédaction du magazine Marianne, Natacha Polony, sur les «relations difficiles entre le Maroc et la France ces dernières années» et leur impact sur les franco-marocains, Gad Elmaleh profite pour souligner qu’il n’est pas franco-marocain.

«Je ne suis pas franco marocain, je suis immigré en France et je suis marocain et j’aime la France profondément comme un immigré aime la France et comme beaucoup d’immigrés aiment la France et la respectent.

Face à l’insistance de Natacha Polony qui lui a demandé s’il est tiraillé ? Gad Elmaleh a rappelé une nouvelle fois qu’il n’est pas diplomate ni politique et qu’il n’est pas du tout tiraillé. «Aujourd’hui, j’ai une mission qui est d’aider mon pays, le reste ça ne me regarde pas», a-t-il tranché.

«J’ai mis en avant le fait de donner des leçons et recevoir des leçons et je l’ai mis en opposition à la grande solidarité des Marocains. J’entends les politiques français parler à longueur d’année d’union nationale de cohésion nationale, de vivre ensemble: inspirez-vous de ce qui se passe au Maroc comme unité, comme cohésion, comme solidarité organique –qui est dans l’ADN de la culture marocaine, qui n’est pas feinte, qui n’est pas une posture. Inspirez-vous de ça, plutôt que de nous apprendre comment on doit être solidaire», a conclu Gad ElMaleh.