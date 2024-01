Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, est au cœur d’une grosse polémique en raison du caractère « exubérant » du mariage de sa fille. Les vidéos de cet événement aux relents « bling-bling » font actuellement le tour des réseaux sociaux.

Ces derniers jours, le patron de la Chambre haute a convié le happy few et les nababs de Laâyoune et du Sahara marocain pour assister au mariage de sa fille.

Sahara. Les FAR sortent le grand jeu à Bir Gandouz

Le cérémonial de la fête a été diffusé en plusieurs extraits vidéo qui ont choqué plus d’un, notamment de par son faste et son opulence, vus sur Facebook comme « extravagants » et épousant des pratiques « anachroniques » et en porte-à-faux avec les principes des droits de l’Homme.

La première séquence vidéo, d’une durée de trois minutes, montre un homme vêtu comme la plupart des invités d’une tunique sahraouie, en train de présenter, micro à la main, les cadeaux offerts par le mari et sa famille à la fille de Mayara. Parmi ces présents, le plus choquant pour les internautes était les deux femmes « offertes » en guise de dot.

« La dot d’Asmaa bint Naama Ibn Abdati, ces Khadriate. Levez vos mains ! », s’exclamait-il. D’après le journaliste Said Elmrabet, « le terme Khadriate veut dire +Ama+ en Hassani, qui signifie une bonne ou esclave qui travaillait au moyen-âge dans les grandes maisons et se dévouait à toutes les besognes ».

Les internautes sont tout aussi choqués par l’image de l’argent qui coulait à flot, véhiculée dans les deux principaux extraits partagés sur les réseaux sociaux, où le même personnage habillé en gandoura évoquait quelque chose comme vingt chamelles et 100 millions de centimes offerts en dot, en plus des bijoux en or, entre autres présents.

D’autres comptes actifs sur la Toile sont également montés au créneau pour dénoncer ce mariage qualifié ironiquement de « mythique » et qui intervient au moment où les enseignants subissent des prélèvements et font face à des mesures de suspension, sachant que le « camarade » Naama Mayara occupe le poste de secrétaire général de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM).