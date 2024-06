Le Parti Populaire (PP) est revenu à la charge concernant le dossier de l’ouverture des douanes à Sebta et Mélilia et en profite pour attaquer le Maroc sur la question du Sahara, appelant le gouvernement espagnol à revoir sa position à ce sujet.

La session plénière du Congrès des députés, la chambre basse espagnole, a été consacrée, hier mardi, à une proposition de loi du (PP) qui exhorte le gouvernement espagnol à revenir sur sa position concernant le Sahara et à négocier avec le Maroc l’ouverture des douanes de Sebta et Mélilia dans un délai de… 90 jours!

C’est de la sorte que le chef de file de l’opposition a appelé les députés ibériques à inciter le Maroc à accélérer les démarches pour relancer ces deux points en suspens. En effet, lors de son intervention hier à la chambre basse espagnole, le député populaire Rafael Hernando, a remis en question la position du gouvernement de Pedro Sánchez sur cette affaire qualifiée de « cruciale » pour la stabilité de la frontière sud de l’Espagne.

Mais ce n’est pas tout. La formation conservatrice a saisi cette tribune pour remettre sur le tapis la question de la position de l’Espagne autour du Sahara. Le document présenté par les Populaires, et qui sera débattu et voté cette semaine, exhorte également le gouvernement « à soutenir les efforts de la Mission des Nations Unies pour organiser un référendum sur l’avenir du Sahara Occidental et à accroître « la coopération avec les camps de réfugiés sahraouis en équilibrant l’assistance fournie au Maroc ».

Ainsi donc, le député populaire a lancé un appel pour que l’Espagne reprenne sa position “traditionnelle” de médiateur responsable dans la région. Une manœuvre politique qui vise à mettre le chef du gouvernement espagnol dans une mauvaise posture, principalement vis-à-vis des autorités marocaines.

De son côté, le gouvernement de Sebta a souligné que la douane commerciale avec le Maroc est une infrastructure qui « devrait déjà être ouverte« , rappelant que cette annonce a été faite il y a plusieurs mois par les deux gouvernements. Dans une déclaration à la presse locale, le porte-parole du gouvernement local sebti, Alejandro Ramírez, a affirmé que « l’ouverture de la douane aurait dû être réalisée depuis longtemps, surtout pour normaliser les relations commerciales entre la ville autonome et le Maroc, ce qui profiterait aux commerçants et aux citoyens« .

Confiance mutuelle

De fait, le PP, dirigé par Alberto Núñez Feijóo, soutient que la récente phase des relations avec le Maroc, déclenchée par le changement de politique vis-à-vis du Sahara, n’a pas produit de résultats tangibles.

La formation de droite accuse le gouvernement du voisin du nord de manque de transparence et exige que les engagements en suspens soient tenus, y compris la gestion de l’espace aérien du Sahara et la délimitation des espaces maritimes, en respectant la souveraineté espagnole.

“Il est vrai que les promesses non tenues concernant la réouverture des douanes ont fragilisé le gouvernement de Pedro Sanchez et en tant que entrepreneurs nous estimons que les autorités marocaines devraient faire un pas en avant afin de ne pas fragiliser sur le plan interne un allié de taille qu’est le parti socialiste” nous confie cet entrepreneur sebti.

Selon notre interlocuteur, ces reports donnent l’impression aux sebtis que le Maroc mène par le bout du nez les autorités espagnoles. « La fermeture des douanes n’a pas seulement affecté le commerce et l’économie locale, mais aussi le moral des ménages et pas seulement du côté de l’enclave. Toutes les régions limitrophes à Sebta tiraient un large profit de cette dynamique. Il est clair que nous sommes tous d’accord que le commerce atypique (la contrebande, ndlr) n’a plus sa place dans ce nouvel écosystème économique. En revanche, une gestion régulée et coordonnée de la frontière commerciale ne peut être que bénéfique pour les deux régions”, poursuit notre source.

Ajoutant que nous comprenons que les autorités marocaines veulent s’assurer plusieurs réalisations avant de lâcher le joker des douanes, « mais une relation de bon voisinage doit être construite sur la confiance et le bénéfice mutuel », conclut notre interlocuteur.