L’ancien président américain Donald Trump a créé un compte TikTok, publiant sa première vidéo sur le réseau social ultra populaire qu’il avait tenté d’interdire quand il était président.

Dans une vidéo de 13 secondes postée samedi soir, on voit le candidat républicain à la présidentielle de novembre assister à un combat de MMA à Newark, dans le New Jersey, dans le nord-est des Etats-Unis.

L’ancien président est accompagné du patron de l’organisation d’arts martiaux mixtes UFC, Dana White, qui annonce au début de la vidéo que « le président est maintenant sur TikTok« .

NEW: Donald Trump has amassed over 1.1 million followers on TikTok in just 10 hours after he announced at UFC 302 that he was joining the app.

For comparison, the Biden campaign has been on the app for months and only has 335k followers.

Trump’s first post received a whopping… pic.twitter.com/h13epSGnjH

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 2, 2024