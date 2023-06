Le chanteur belge, interprète de « Madame » ou « Le Rital », rencontrait de graves problèmes de santé.

Le chanteur belge Claude Barzotti, auteur de slows et de chansons à succès des années 1980 comme « Aime Moi », « Madame » ou « Je ne t’écrirai plus », est décédé à son domicile des suites d’un cancer, a annoncé son manager samedi à l’AFP.

L’auteur-compositeur à la voix légèrement éraillée « est mort à 69 ans dans son lit, entouré de ses deux filles », dans une commune entre Bruxelles et Charleroi, en Belgique, a déclaré Laurent Comtat.

« Barzotti préférait qu’on le qualifie de chanteur d’émotion plutôt que romantique. C’était un écorché vif, un vrai sensible, qui a bu pour lutter contre son trac », a-t-il précisé.

« Je suis rital et je le reste », chantait également Barzotti dans l’un de ses tubes « Le Rital », où celui qui est né près de Charleroi le 23 juillet 1953 évoquait ses origines. Son père était un mineur italien.

Dans les années 2000, il avait participé à la tournée nostalgique « Age tendre et tête de bois », avec Sheila, Patrick Juvet, Frank Alamo ou encore Stone et Charden.

Claude Barzotti vient de nous quitter. En 1983, il vendait en France + de 900 000 copies du « Rital » et + de 200 000 de « Madame ». En 1984 + de 600 000 de « Je ne t’écrirai plus » et + de 100 000 de « Beau, j’s’rai jamais beau ». En 1990, « Aime-moi » s’écoulait à + de 150 000 ex. pic.twitter.com/Q96fKOx9sq

— Pop Music Deluxe (@PopMusicDeluxe) June 24, 2023