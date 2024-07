Les prix de certains fruits de saison ont augmenté considérablement à Casablanca. Les prix des cerises et des figues, par exemple, atteignent des sommets. Les détails.

L’été est la saison idéale pour se régaler d’une grande variété de fruits rafraîchissants et savoureux. Mais depuis le début de cette saison, les marchés et souks marocains affichent une hausse importante des prix de nombreux fruits.

Casablanca n’y échappe pas. Des commerçants approchés par H24Info ont confirmé l’augmentation des prix de la plupart des fruits les plus consommés en été, comme les cerises, les figues, la pastèque, la pêche, la nectarine, le melon…

Interrogé sur les prix de vente, un commerçant au marché du quartier CIL nous a expliqué que ces prix varient selon les quartiers, le type du produit et sa qualité. «Ceux des cerises demeurent les plus élevés, le kilogramme oscillant entre 60 et 75 DH/kg. Pour les raisins sans pépins, le prix est de 50 DH/kg, l’avocat importé à 50 DH, la pêche et la nectarine à 24 DH», a-t-il précisé. «Toutefois, le prix de la mangue, importée du Mali, a enregistré une légère baisse, à 24 DH/kg.»

Outre les cerises, les figues figurent également parmi les fruits dont les prix ont enregistré une forte hausse, selon le commerçant: les prix des figues vertes, en particulier, varient entre 50 et 55 DH/kg. En revanche, le prix des melons est resté modéré, oscillant entre 10 et 12 dirhams le kilo.

Un autre commerçant du même marché nous a confié que cette année, les cerises sont coûteuses puisque leurs prix de vente au marché de gros est déjà très élevé (55 DH/kg). «Cette hausse s’explique par le manque de production qui a marqué l’année, la sécheresse et le retard des pluies», a-t-il ajouté.

Des prix similaires sont observés au niveau d’un autre marché de la métropole, au quartier Oasis, où un vendeur de fruits nous a expliqué que certains commerçants profitent du contexte actuel marqué par la hausse des prix pour imposer des coûts encore plus exorbitants aux consommateurs.

S’agissant des prix des fruits exposés dans son magasin, il a indiqué que les pommes importées sont vendues entre 30 et 34 dirhams le kilo et la pastèque entre 5 et 6 DH/kg, tandis que le prix du kilo de poires varie entre 30 et 34 dirhams. Quant aux cerises, leur prix oscille entre 70 DH/kg et 90 DH/kg, tandis que les figues noires atteignent 80 DH/kg.