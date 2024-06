La Société de développement local Casablanca Prestations vient de publier un nouveau bilan des prix des denrées alimentaires au marché de gros de Casablanca. Les prix affichent une certaine stabilité, mais quelques légères fluctuations sont observées.

Casablanca Prestations a dévoilé, ce mercredi, les prix indicatifs de gros des viandes, fruits et légumes les plus demandés, notant que ces prix sont fournis avec des fourchettes hautes et basses, à titre indicatif, en fonction de la qualité du produit et de son origine.

Dans le bilan établi au 5 juin 2024, nous constatons quelques variations notables au niveau des prix de certains aliments. Pour les tomates, les prix connaissent une légère hausse, avec un prix minimum passé de 2,00 DH/Kg à 2,30 DH/Kg, tandis que le prix maximum a connu une augmentation de 5 DH/Kg à 6,50/Kg.

En ce qui concerne la courge, le prix reste stable, affichant depuis la semaine précédente, un prix minimum de 2,50 DH pour le kilogramme et un prix maximum de 7,50 DH/Kg. De leur côté, les carottes se stabilisent sur des prix minimum et maximum de 0,90 DH/Kilo et 1,50DH/Kg respectivement.

L’on constate une stabilité des prix des oignons frais, soit 1,20 DH/Kg au minimum et 2,80 DH/kg au maximum, tout comme ceux des pommes de terres (2,00 DH/Kg au minimum et 3,80 DH/Kg au maximum), des concombres ( 2,00 DH/Kg au minimum et 4,00DH/Kg au maximum) et du chou-fleur (1,50 DH/Kg au minimum et 3,00DH/Kg au maximum).

Néanmoins, une légère baisse du prix du chou blanc a été observée, son prix maximum passant de 2,30 DH/Kg à 1,50 DH/Kg. Les prix des aubergines sont revus également à la baisse, oscillant entre un minimum de 1,5 DH/Kg et un maximum de 3 DH/Kg

S’agissant des fruits, le bilan hebdomadaire montre une hausse considérable des prix. L’avocat affiche un prix minimum de 20,00 DH/Kg et un prix maximum de 36,00 DH/Kg. Quant aux pommes, celles importées coûtent au minimum 12,00 DH/Kg et au maximum 21,00 DH/Kg, tandis que les locales marquent une stabilité, avec un prix qui varie entre 7 DH/Kg et 12 DH/Kg.

Le prix des bananes importées a connu une stabilité, entre 11 DH/Kg et 16 DH/Kg, tandis que les locales, le prix maximum a enregistré une très légère augmentation de 11,50 à 12,00 DH/Kg. En revanche, une légère baisse est observée pour le prix des pastèques qui varie actuellement entre 2 DH/kg et 6 DH/Kg, contre 2,5 DH/Kg et 7,00 DH/Kg la semaine dernière.

Lire aussi: Meknès se dote d’un nouveau marché de gros des fruits et légumes

Quant aux oranges, le prix maximum a diminué de 4,00 DH/Kg à 3,80 DH/Kg, tandis que le prix minimum est resté stable à 2,50 DH/Kg.

Au niveau des abattoirs de Casablanca, les données de Casablanca Prestations font état d’une légère diminution du prix de la viande ovine, situé entre 100 DH/ Kg et 104 DH/Kg. Cependant, les prix de la viande bovine sont restés stables entre 82 DH/Kg et 85 DH/Kg.